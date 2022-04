Eindringlich warnt Dürkheims Forstamtsleiter Frank Stipp davor, in den Wald zu gehen: „Im Moment ist das Betreten des Waldes lebensgefährlich“, sagt er. Grund für die Warnung ist die Situation im Forst nach dem starken Schneefall am Wochenende. Waldbesuche sollten nach seiner Sicht noch wochenlang vermieden werden.

„In der Nacht von Freitag auf Samstag sind 15 bis 30 Zentimeter Nassschnee gefallen“, berichtet Stipp. „Der Schnee war so schwer, dass zahlreiche Bäume unter der Last zusammengebrochen sind.“ So gut wie alle Waldwege seien derzeit durch umgefallene Bäume unpassierbar geworden. Derzeit versuchen sich Stipp und seine Kollegen einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Wegen der schwierigen Situation kommen sie aber selbst nicht weit. „Kein Kollege ist weiter als wenige Hundert Meter in den Wald gekommen“, sagt der Forstamtsleiter. Noch könne er nicht abschätzen, wie viele Bäume umgefallen, oder ob gar ganze Bestände betroffen sind.

Die Bäume stünden teils schräg, abgebrochene Äste und ganze Kronenteile hingen noch im Geäst und könnten jederzeit herabfallen, berichtet Stipp. Dazu komme der durch den Niederschlag aufgeweichte Boden. Das gefährde die Standfestigkeit der ohnehin belasteten Bäume, die unvermittelt umfallen könnten.

An Ostern nicht in den Wald

Der Forst werde nun mit den Aufräumarbeiten starten. Es werde allerdings mehrere Wochen dauern, um die Wege wieder freizubekommen. „Auch über Osten sollten die Leute ihre Freizeit lieber im Feld verbringen statt im Wald“, empfiehlt Stipp. Auch wenn der Wald bei derzeit bestem Wetter einladend aussehe, die Gefahr bleibe. Er betont, dass Rettungskräfte nicht in den Wald gelangen könnten, um Verletzte zu bergen. Die Forstmitarbeiter selbst seien gut ausgebildet und könnten die Gefahren gut einschätzen. Außerdem sei keiner allein unterwegs, um im Falle eines Unfalls Rettungsketten zu gewährleisten.

Seit sechs Jahren ist Stipp in Bad Dürkheim tätig: „So viel Schnee um diese Zeit, der so schwer war – das habe ich noch nicht erlebt.“