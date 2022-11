Jeweils um 18 Uhr öffnet sich in der Vorweihnachtszeit in Weisenheim am Berg vor diesen Häusern eine Tür zum lebendigen Adventskalender: Samstag, 3. Dezember, Trachtenverein, Bürgerhaus; 6. Dezember, Dullinger/Suppa, Plauser Straße 6b; 10. Dezember, Zehner, Johann-Georg-Lehmannstraße 7; 15. Dezember, Petzold, Bobenheimer Weg 8, 16. Dezember, Menge, Waldstraße 54; 17. Dezember, Gemeindebücherei, Bürgerhaus; 21. Dezember, Zimmermann, Neuweg 10; 23. Dezember, Mahn-Bertha, Leistadter Straße 21. Die Teilnehmer müssen eine eigene Tasse mitbringen.