Die ersten Schritte zum gewohnten Leben haben wir nun gemacht, wenn auch etwas zögernd. Vorsicht ist geboten. Da bleibt die Unsicherheit, ob das, was ich heute plane, morgen noch machbar ist.

Sich nicht mehr auf lang eingeübte Routinen verlassen zu können, das ist irritierend. Da empfinde ich angesichts anstehender Entscheidungen eine ungewohnte Rat- und Hilflosigkeit. Und doch weiß ich natürlich, dass ich mich in einer vergleichsweise guten, sicheren Lage befinde. Gerade die Ereignisse um neue Coronainfektionen in Schlachthöfen erinnern mich daran. Dass Veränderungen notwendig sind, dass wir unseren Lebensstil nicht uneingeschränkt weiterführen können, dass der Klimawandel und die Fragen von sozialer Gerechtigkeit weltweit ein neues Denken erfordern, das ist eigentlich schon lange klar. Im Kopf ist diese Erkenntnis angekommen. Doch es ist zu verlockend, sich im vertrauten Leben einzurichten, zumal wenn es komfortabel ist.

Abschied nehmen müssen von angenehmen Gewohnheiten und geliebten Ritualen, kann weh tun. Doch Leben bedeutet immer Veränderung. Das gilt für alle Lebensbereiche. Im persönlichen Leben wie in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und in der Kirche ist Bereitschaft zum Wandel notwendig. „In jeder Krise liegt auch eine Chance“, hört man immer wieder. Und: „Die Krise wird Entwicklungen beschleunigen.“ Doch das sollte nicht nur für die Digitalisierung gelten. Ein neues Denken, Fantasie und Ideen für die Zukunft sind gefragt.

Müssen uns aufmachen ins Freie

Das gilt gerade auch für die Kirchen, für uns Christen. Wenn gut gefüllte Kirchengebäude bei Gottesdiensten nicht mehr die Wunschvorstellung, sondern eine Gefahr bedeuten, dann müssen wir nach alternativen Orten suchen, an denen Glaube miteinander gefeiert und gelebt werden kann. Dann müssen wir uns aufmachen ins Freie, wie es jetzt verstärkt geschieht. Dabei müssen wir vielleicht Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen wie die Unsicherheit des Wetters oder den Lärm der Umgebung, vor dem uns die schönen Kirchengebäude schützen. Aber unser Blick kann dabei neu geschärft werden für die Menschen und die Welt, in der sie leben.

Den Menschen offen begegnen

Mir kommt in diesen Tagen eine biblische Szene in den Sinn, in der Jesus seine Freunde ohne Vorratstasche in die Dörfer und Städte zu den Menschen schickt. Sie sollen vertrauensvoll annehmen, was ihnen begegnet. Ohne mit Gewissheiten und festen Plänen gefüllte Tasche unterwegs zu sein, so fühlt sich für mich die Situation in dieser Zeit an. Aber unterwegs zu sein mit der Neugierde und der Offenheit für das Neue, das sich ergeben kann, und für die Ideen, die Stärke und die Begabungen der Menschen, die mir begegnen, darauf kann ich mich freuen. Und das habe ich in dieser Zeit auch wieder neu gespürt: Ohne die persönliche Begegnung mit den Menschen kann ich nicht sein. Dass wir zukünftig die Chancen, die schon immer täglich auch ohne Krise gegeben sind, nutzen werden, das ist meine Hoffnung.