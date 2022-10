„ … mit ganz viel Liebe für die Pfalz und Bad Dürkheim“ – mit diesen Worten hat die 84. Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler ihren Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bad Dürkheim geschlossen. Nach ihrer Krönung im Neustadter Saalbau am Freitagabend folgte am Dienstag im Vorfeld der Stadtratssitzung die Ehrung in ihrer Heimatstadt.

Sie blicke in viele vertraute Gesichter von Menschen, die sie in ihrer dreijährigen Amtszeit als Dürkheimer Weinprinzessin unterstützt hätten, sagte die 22-Jährige. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, man sei froh und stolz, dass nach zehn Jahren wieder eine Pfälzische Weinkönigin aus Bad Dürkheim komme.