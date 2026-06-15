Drei Viertel lang spielen fast alle Dürkheimer auf neuen Positionen. Dann kommt die gewohnte Ordnung zurück – und der Endspurt beginnt.

Der 5:1-Sieg der Dürkheimer Hockey-Herren gegen den TSV Sachsenhausen im letzten Heimspiel der Saison geriet zum launigen Spiel, denn drei Viertel lang spielten außer dem Torwart alle auf anderen Positionen als üblich. „Das ist tatsächlich bei der Meisterfeier entstanden“, erzählte Florian Schütte, dass das Team beim letzten Heimspiel etwas Besonderes machen wollte. Vor dem Spiel war in der Kabine gelost worden, wer wo spielt. „Wir hatten Glück“, fand Schütte, denn niemand hatte seine gewohnte Position gezogen. Und besonders gut fand er, dass gleich drei Verteidiger im Sturm aufliefen.

Denn er selbst, Frederik Broschart und Sebastian Dörr starteten ganz vorne. Nur Torhüter Jannik Schlossarek stand wie gewohnt zwischen den Pfosten, seine Position war ganz offensichtlich nicht im Lostopf dabei gewesen. „Dafür war es doch ganz ok“, lachte Schütte und ergänzte, dass die Mannschaft das Spiel mit dem letzten Viertel „gescheit zu Ende bringen wollte.“ Da wechselten sie nämlich wieder auf die gewohnte Formation. „Dass wir das Gegentor da gekriegt haben, war super unnötig“, ärgerte er sich, dass Balthasar Metzler kurz nach Wiederanpfiff des allerletzten Durchgangs den Ball über die Torlinie mogelte.

Zuvor waren irgendwie alle an der Szene beteiligten Dürkheimer am Ball vorbeigerutscht. Vielleicht waren sie da doch noch nicht mit dem Kopf wieder bei der gewohnten Sache. Trainer Dirk Baumgarten nahm den Positionstausch entspannt hin, griff verbal noch weniger ein, als sowieso schon. Sollen sie mal machen, hat er sich wohl gedacht. „Man hat als Verteidiger keine Ahnung, was man vorne machen soll“, gab Schütte zu und bezog sich damit vor allem auf die Laufwege.

Das war tatsächlich nicht nur ihm anzumerken, mehrfach fanden Pässe die Mitspieler nicht. Bemüht hatten sich trotzdem alle, auch das Publikum gab mal Szenenapplaus, wenn etwas gut gelang. Erfolgreich war es auch, denn zur Pause führte der DHC mit 2:0. Schütte hatte schon in der 14. Minute einen Siebenmeter erfolgreich zur Führung für die Gastgeber verwandelt. Er fühle sich falsch als Stürmer, gab auch Sebastian Dörr nach dem Spiel zu.

„Man hat so wenig Ballkontakte, ich fühle mich hinten wohler“, sagte er, der normalerweise vor dem Torwart die Bälle abfängt. Er meinte, immer falsch gestanden zu haben, berichtete er weiter. „Aber einmal habe ich doch richtig gestanden“, grinste Dörr. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Sachsenhausens Torhüter Jonathan Adams zweimal gegen Marius Behret und Philipp Krauß retten können, war aber gegen Dörrs Nachschuss machtlos. Dem war der Ball quasi vor den Schläger gefallen und mit einem strammen Schuss sorgte er für die Zwei-Tore-Führung zur Pause.

Insgesamt waren die ersten drei Viertel recht ereignisarm. Den Dürkheimern fehlte logischerweise etwas die Abstimmung, aber auch die Sachsenhäuser kamen nur selten vors Tor. Die erste Ecke für die Hausherren gab es erst nach knapp 40 Minuten, und Yannick Schlossarek hatte sogar erst nach einer Dreiviertelstunde die erste richtige Ballberührung. Er konnte den Ball rauskicken, bevor Rafael Goldschmitt damit etwas Gefährliches anfangen konnte. Allerdings hatte der TSV Sachsenhausen mit dem ersten Kreiseintritt schon im ersten Viertel eine Ecke bekommen, aber die hatte Richard Neu auf der Linie für seinen Torwart geklärt.

Das letzte Viertel begann wie erwähnt mit dem Ehrentreffer für die Gäste. Kurz danach witterte der TSV bei der nächsten Ecke seine Chance auf den Ausgleich, aber da hatte Schlossarek etwas dagegen. Er wehrte Schuss und Nachschuss von Joschua Mitze ab. Und dann drehten die Dürkheimer auf. Nico Mayerhöfer versenkte die zweite Ecke zum 3:1 im Tor.

Anschließend gab es erneut Siebenmeter für den DHC, den wieder Florian Schütte verwandelte. „Normalerweise ist ja Christopher Matz unser Siebenmeterschütze“, erklärte er später. Aber der konnte verletzungsbedingt nicht spielen. Im Training habe er vom Punkt schon verwandelt, da hätten die Kollegen gesagt, er solle antreten. „Und nachdem der erste drin war, durfte ich nochmal“, strahlte der doppelte Siebenmetertorschütze. Nico Mayerhöfer sorgte mit der dritten Ecke für den 5:1-Endstand.

Nicht ganz so mit der ungewohnten Position gefremdelt hatte Jonas Förster. Der Stürmer fand es gut, „das mal auszuprobieren, wie es ist, hinten zu stehen. Wir haben es doch nicht schlecht gemacht“, bilanzierte er. „Und wir haben zu Null gespielt“, sagte er über die stabile Abwehr mit Nico Mayerhöfer und Richard Neu zusammen und stichelte damit auch in Richtung der etatmäßigen Verteidiger, die den Gegentreffer kassierten. So ein Perspektivwechsel helfe durchaus, die Kollegen zu verstehen, gab er auf Nachfrage zu und ergänzte: „Ich fand vor allem die Kommunikation hinten schwierig.“

Insgesamt sei es ein sehr faires Spiel gewesen, fand Jonas Förster die rote Karte, die Sachsenhausens Nicolas Rose kurz vor Ende bekam, etwas übertrieben. Rose hatte nach einem Eckenpfiff für Dürkheim offensichtlich noch Redebedarf mit den Gastgebern, seine Intervention im Dürkheimer Besprechungskreis ahndeten die Unparteiischen mit dem Platzverweis. Förster fand die Aktion nicht so dramatisch. Allerdings war Rose von den beiden Schiedsrichtern schon vorher mehrfach ermahnt worden, hier war das Maß dann wohl voll. Für die restlichen zwei Minuten Spielzeit machte das aber keinen Unterschied mehr. Nächsten Sonntag tritt der DHC zum letzten Spieltag beim Limburger HC an.