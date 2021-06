Wer sich mit dem Deutschen Sportabzeichen schmücken möchte, muss zuvor was dafür tun. Erika Müller-Kupferschmidt, Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen, hat dafür die passenden Termine parat: Am Montag, 28. Juni, steht ab 18 Uhr im Dürkheimer Stadion Trift die Abnahme in den Koordinations-Disziplinen Schleuderball und Weitsprung an. Am Montag, 5. Juli, dürfen die Hobbysportler ab 18 Uhr am gleichen Ort ihre Schnelligkeit über 30, 50, 800 und 3000 Meter beweisen. Einen Tag später ist die Ausdauer an der Reihe, Treffpunkt ist der Parkplatz Weilach. Ab 19 Uhr nimmt der Laufclub Bad Dürkheim 7,5 Kilometer Walking und Nordic-Walking ab.