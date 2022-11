Für den Treff „Bewegung trifft Inklusion“ erhielt der Laufclub Bad Dürkheim vom Landessportbund die „Inpulsprämie“. Damit wird die Arbeit des Vereins honoriert, ein Sportangebot für alle zu schaffen.

Zum Auftakt der Vielfaltswoche, die der Landessportbund (LBS) einmal jährlich veranstaltet, erhielt der Laufclub Bad Dürkheim am Montag eine „Inpulsprämie“ von 500 Euro. Diese wird vom LBS an Vereine vergeben, die sich durch ein nachhaltiges und inklusives Sportangebot auszeichnen. Im Laufclub in Bad Dürkheim ist das vor allem der Bewegungstreff „Bewegung trifft Inklusion“. Dieser ist im März aus einer Kooperation zwischen der Bewegungsmanagerin des Landkreises, Britta Blankenfuland, und der Sport-Inklusionslotsin Evi Weis mit Unterstützung der Kreissportbeauftragten Erika Müller-Kupferschmidt entstanden. Geleitet wird der Treff seitdem von Wolfgang Schantz, dem Vorsitzenden des Laufclubs Bad Dürkheim.

„Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich in Bewegung zu bringen, vom Kind bis zum Rentner, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung“, berichtet Blankenfuland von der Idee eines gemeinsamen Projekts. Inspiriert von Bobenheim-Roxheim, wo ein solcher Treff bereits läuft, habe sie so etwas auch in Bad Dürkheim ins Leben rufen wollen. Und das mit Erfolg: „Ich freue mich darüber, dass das Angebot so gut angelaufen ist“, sagt so auch Inklusionslotsin Weis, als sie Schantz den Scheck am Montag an der Brücke vor dem Gradierwerk übergibt.

Alle sind willkommen

Dort trifft sich die inklusive Bewegungsgruppe zweimal wöchentlich, immer montags und mittwochs, um gemeinsam einmal um die Saline zu laufen. Ergänzt wird der rund 45-minütige Spaziergang um verschiedene Gymnastikübungen. Und auch der gesellige Teil kommt nicht zu kurz: Meist wird sich im Anschluss noch auf ein Getränk und zum Austausch zusammen gesetzt. „Es ist einfach schön, einen Antrieb zu haben, um ein bisschen raus zu gehen, sich zu bewegen und zu unterhalten“, berichtet eine der Teilnehmerinnen. Und auch Wolfgang Schantz und Herbert Boller, der Schantz ehrenamtlich bei der Leitung der Bewegungstage unterstützt, ziehen ein positives Fazit. „Mir macht der Kurs selbst großen Spaß, so habe ich auch meine Bewegung“, sagt der Vereinsvorsitzende. Er betont, dass jeder bei dem Treff willkommen ist, auch ohne Voranmeldung.

Von links: Britta Blankenfuland, Evi Weis, Wolfgang Schantz, Erika Müller-Kupferschmidt und Herbert Boller bei der Scheckübergabe. Foto: BTV

Aktuell besteht die Gruppe aus ungefähr zehn bis 15 Leuten, die regelmäßig dabei sind. Darunter unter anderem ein älterer Mann mit Rollator, aber auch jüngere Menschen, die beispielsweise Probleme mit der Hüfte haben. Schantz berichtet von einer Teilnehmerin, die gerade eine Knie-Operation hinter sich hat, „so bald sie wieder laufen kann aber auf jeden Fall wieder mitmachen möchte“. Generell seien alle Mitglieder „eisern dabei“, egal ob bei Hitze, Regen oder Kälte.

Laufclub engagiert sich für Inklusion

Über die regelmäßigen Bewegungstreffs hinaus engagiert sich der Laufclub Bad Dürkheim auch in weiteren Projekten rund um das Thema Inklusion. So organisiert der Verein beispielsweise seit vielen Jahren in Kooperation mit der Lebenshilfe einen Benefizlauf. Außerdem nutzt der Laufclub die Räumlichkeiten der Lebenshilfe für seine Yogakurse, bei denen „natürlich auch die Mitarbeiter oder Bewohner jederzeit mitmachen können“, wie Schantz erklärt.

Für die Zukunft hofft er, dass sich noch mehr Leute aus dem Verein für die Bewegungstreffs begeistern. Wofür er die 500 Euro der Inpulsprämie nutzen wird, kann er noch nicht sagen. „Aber auf jeden Fall wird das Geld komplett für unsere Gruppe verwendet“, betont er.

Info

Die Gruppe „Bewegung und Inklusion“ trifft sich immer montags um 11 Uhr und mittwochs um 17 Uhr am Eingang vom Mercure-Hotel in Bad Dürkheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder kann vorbei kommen. Rückfragen können an Wolfgang Schantz gestellt werden unter der Telefonnummer 06322 64252.