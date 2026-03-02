Ein Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der L522 zwischen Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg einen Gegenstand verloren, der auf ein nachfolgendes Auto prallte. Nach Angaben der Polizei schlug das Teil auf die Motorhaube und die Frontscheibe eines Opel Insignia ein, wodurch Lackkratzer entstanden. Der Fahrer des Lastwagens setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ob er den Verlust bemerkt hat, ist unklar. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Der Lastwagen soll weiß und geschlossen gewesen sein, mit einem Anhänger und einem Kennzeichen aus Hamburg. Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.