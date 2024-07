Das Pfaffenhoftor ist am Montag von einem Lastwagen mit Aufbau so stark gerammt worden, dass Teile der Sandsteinverkleidung auf den Boden gefallen sind.

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Morgen von der Hauptstraße in Richtung Friedhofstraße unterwegs, als sein Aufbau an der Torseite stecken blieb. Verletzt wurde niemand. Das Hoftor wurde abgesperrt.