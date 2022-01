Bei einem Einbruch in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim haben Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus Beute gemacht.

Durch Fenster in Wohnung

Laut Polizei gelangten die Täter durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens in die Wohnung und stahlen einen Laptop, Kreditkarten, Bargeld und Schmuck im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.