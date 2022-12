Was von der Woche übrig blieb.

Lass Dich überraschen

Mit dem schnellen Internet geht es weiterhin nur langsam voran. In manchen Orten kann man froh sein, wenn überhaupt irgendetwas passiert. In Freinsheim stockt es, weil erst die Mängel der früheren Baufirma beseitigt und seitens der Verbandsgemeinde abgenommen werden müssen, in Weisenheim am Berg müssen die falsch verlegten Leerrohre der Vorgängerfirma ausgetauscht werden. Aus Sicht von Inexio sind solche Dinge angesichts der Größe des Projekts fast normal. Nichtsdestotrotz werde man bis 2023 alle geförderten Adressen ans Glasfasernetz angeschlossen haben.

Wirklich? Dass Inexio immer für Überraschungen gut ist, zeigte sich diese Woche bei den Nachforderungen in Millionenhöhe. Erst, als der Kreis den Bericht, der keine stichhaltigen Begründungen aufwies, in Frage stellte und überprüfte, ruderte man wieder zurück und kam am Ende sogar bei einem millionenschweren Plus heraus. Nennt sich so etwas seriöse Kalkulation? Sicherlich hat sich schon so manch einer beim Kreis und in den Ortsgemeinden gewünscht, dass nicht Inexio als günstigster Bieter bei der europaweiten Ausschreibung hervorgegangen wäre. Da kann man nur hoffen, dass die Deutsche Glasfaser, die mit Inexio fusioniert hat, nicht genauso viel Murks fabriziert. Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau hatten die Bürger noch nicht einmal die Wahl, da sich außer der Deutschen Glasfaser niemand dafür interessierte. Ob sie damit die Katze im Sack gekauft haben, wird sich noch zeigen. In Ellerstadt verläuft der eigenwirtschaftliche Ausbau immerhin einigermaßen zügig. Es besteht also noch Hoffnung.

Piepsen ohne Ende

Viele haben in dieser Woche ihr Handy noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Zum üblichen Piepsen und Vibrieren kam am Donnerstag ein unangenehmer und lauter Warnton aus dem Smartphone, den man dem kleinen Alltagsbegleiter gar nicht zugetraut hätte. Hintergrund des Geräuschs: der Warntag. Dabei sollte getestet werden, ob und wie die Bevölkerung im Ernstfall effektiv gewarnt werden kann. Vor zwei Jahren war das schon mal getestet worden – mit überschaubarem Erfolg. Wer in Bad Dürkheim am Donnerstag gegen 11 Uhr durch die Stadt gelaufen ist, der hat den Eindruck gewonnen, dass es funktioniert hat. Da heulten die Sirenen, da tönten die Taschen der Spaziergänger. Mancher hat sich richtig erschrocken. Ob’s im Ernstfall auch so gut klappt? An der Penetranz des Warntons jedenfalls wird’s nicht scheitern.