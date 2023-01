Die Agenda der Stadt für 2023 ist lang. Streitthemen sollten mit Empathie und Respekt diskutiert werden. Die Stimmung auf dem Neujahrsempfang macht Hoffnung, dass das auch klappt.

Eigentlich war es wie immer: Wer die Neujahrsrede von Bürgermeister Christoph Glogger verfolgt hat, dem dürfte aufgefallen sein, wie voll die Agenda für eine Stadt der Größe Bad Dürkheims auch 2023 wieder ist. Die Politik unter Gloggers Regie hat in den vergangenen Jahren wichtige Zukunftsfelder wie Klimaschutz oder Digitalisierung besetzt. Im Juni aber ist Bürgermeister(innen)wahl. Dann entscheidet sich, ob Glogger für weitere acht Jahre das Vertrauen der Dürkheimer bekommt oder ob die Bürger einen Wechsel wollen. Eine Rolle dürfte spielen, wie weit die vielen angestoßenen Vorhaben bis dahin sind. Manche Verzögerungen wie bei der Therme waren angesichts der schwierigen Zeiten kaum zu vermeiden, andere dagegen – Stichwort Bebauungspläne – absehbar, weil der starken Belastung der Verwaltung geschuldet. Positiv: die freundliche Begrüßung seiner Gegenkandidatin Natalie Bauernschmitt (CDU) durch Glogger.

Empathie, Respekt und Wertschätzung für den anderen, auch wenn er nicht derselben Meinung ist, sind seit der Pandemie in öffentlichen Diskussionen auf dem Rückzug. Streitthemen gibt es in Bad Dürkheim in den kommenden Monaten genug – ob die Umbenennung der drei Straßen in der Stadt oder der Neubau der B271 zwischen Dürkheim und Kallstadt, gegen die es auch Widerstände gibt.

Diese Themen hart, aber respektvoll auszudiskutieren, gewisse Grenzen zu respektieren, wäre ein wichtiger Schritt zurück in die Zukunft. Die positive Stimmung auf dem Neujahrsempfang lässt hoffen, dass das gelingen wird. Wo sonst, wenn nicht in Bad Dürkheim?