Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ehrt regelmäßig alle Meister, die vor 50 Jahren ihre Prüfung abgelegt haben. Da diesmal so viele einen goldenen Meisterbrief erhielten, musste die Kammer den Kursaal Bad Kreuznach gleich zweimal mieten.

Am ersten Tag ehrten Kammerpräsident Ökonomierat Norbert Schindler und Andy Becht, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, 111 Hauswirtschaftsmeisterinnen und 78 Landwirtschaftsmeister. Am zweiten Tag erhielten 27 Gärtnermeister, 111 Landwirtschaftsmeister und 43 Winzermeister ihre Goldenen Meisterbriefe. Staatssekretärin Petra Dick-Walther vertrat Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und überreichte gemeinsam mit Norbert Schindler die Urkunden. Kammerpräsident Schindler nutzte die Gelegenheit, sich bei den Geehrten zu bedanken: „Viele Goldene Meister können auf eine langjährige Ausbilderzeit und lange Jahre Tätigkeit in Prüfungsausschüssen zurückblicken. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Das Bildungssystem, das wir heute haben, haben Sie mit aufgebaut!“

Die Geehrten aus der Region

Weinbau Pfalz: Heiko Brückner (Kallstadt); Kurt Georg Freund (Bad Dürkheim); Günther Karr (Weisenheim am Berg); Wilhelm Kleber (Herxheim); Rainer Kohl (Erpolzheim); Klaus Langenwalter (Weisenheim am Sand); Willi Mäurer (Dackenheim); Edwin Schrank (Dackenheim); Otmar Schreiber (Ungstein)

Blumen-, Zierpflanzen- und Gemüsebau: Friedrich Luttenberger (Bad Dürkheim); Rudi Renfer (Wachenheim)

Landwirtschaft Pfalz: Norbert Schindler (Bobenheim am Berg)