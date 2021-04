Bei Freinsheim hat am Mittwoch in der Mittagszeit ein Feld gebrannt. Laut Polizei hat eine landwirtschaftliche Maschine im laufenden Betrieb Feuer gefangen. Verletzte gab es keine. Gegen zwei Uhr hatte die Feuerwehr den Brand bereits erfolgreich gelöscht. Laut Feuerwehr geriet die Maschine im Schilf in Brand. Dort sei es sehr trocken gewesen. Daher hatte die Freinsheimer Wehr Unterstützung aus der Umgebung, unter anderem aus Bad Dürkheim. Zur Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Mehr in Kürze.