Frank Grieger will in den Landtag: Die Freien Wähler (FW) haben den 42-Jährigen Dürkheimer einstimmig als Landtagskandidat für den Wahlkreis 42 nominiert.

Grieger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er arbeitet als Angestellter bei den Stadtwerken Bad Dürkheim. In seiner Freizeit ist er ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und in der Kommunalpolitik engagiert. „Man kann die Wähler nur mit sachlichen und realistischen Argumenten überzeugen. Dass die Freien Wähler das können, wurde schon durch die langjährige politische Arbeit in den kommunalen Gremien gezeigt“, sagte der Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Landtagswahl am 14. März, Joachim Streit. Nun gelte es, diese Arbeit auch ins Parlament zu bringen.

Für die Freien Wähler sei es ein sehr wichtiges Anliegen, die besonders durch die Corona-Krise betroffenen Selbstständigen zu unterstützen. Kinder in Kindertagesstätten und Schulen dürften nicht länger dem Sparzwang der Landesregierung zum Opfer fallen. Auch das Ehrenamt müsse gestärkt werden. „Viele alltägliche Lebenssituationen wären ohne Ehrenamtliche nicht denkbar. Es wird immer schwerer, nicht zuletzt wegen bürokratischen Hürden, Menschen für solche Ämter zu begeistern. Dem muss entgegengewirkt werden“, so Grieger und Streit bei der Vorstellung des Wahlprogramms.