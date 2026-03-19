Die Vorbereitungen für die Landtagswahl am Sonntag sind in der Endphase. Viele Wahlberechtigte haben schon per Brief ihre Stimme abgegeben.

Von Mirian Trinkel

In Bad Dürkheim sind für die Landtagswahl am 22. März 14.150 Stimmberechtigte registriert. 659 davon sind Erstwähler. Knapp 40 Prozent haben bis Montag Briefwahl beantragt, teilt die Stadtverwaltung mit. Von 5433 verschickten Unterlagen sind bereits 3610 wieder zurückgekommen. Sie werden den jeweiligen Wahllokalen zugeordnet. Die Briefwahlstimmen müssen, entsprechend der allgemeinen Wahlzeit, bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus oder in den anderen Wahllokalen abgegeben werden. Gewählt werden kann in 15 Stimmbezirken. Die Wahllokale in der Stadtmitte sind trotz des Osterglockenmarkts frei zugänglich, so die Stadtverwaltung. In den Wahlbezirken sind 140 freiwillige Wahlhelfer aktiv. Mit dem Ergebnis sei bis 19.30 Uhr zu rechnen, hieß es.

Blütenfest am Wahlsonntag

Insgesamt 12.176 Stimmberechtigte gibt es in der Verbandsgemeinde Freinsheim. Bis Montag haben 5098 Bürger, also knapp 42 Prozent, Briefwahl beantragt. Laut Büroleiter Jörg Heidemann habe es bislang keine Zustellungsprobleme wie bei der Bundestagswahl 2025 gegeben. Acht Wahllokale sind am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet. Vor Ort sind 120 ehrenamtliche Wahlhelfer sowie 20 Verwaltungsmitarbeiter aktiv. Das am Sonntag stattfindende Blütenfest in Freinsheim werde sich, so Heidemann, nicht auf die Wahl auswirken. Erste Ergebnisse könne es ab 18.45 Uhr geben, alle Stimmbezirke sollten bis voraussichtlich 21.30 Uhr ausgezählt sein, schätzt er.

Große Hilfsbereitschaft im Wahllokal

In der Verbandsgemeinde Wachenheim sind 7714 Bürger wahlberechtigt. Davon nehmen 362 zum ersten Mal an einer Landtagswahl teil, 103 wählen laut Verwaltung überhaupt zum ersten Mal. Der Anteil der Briefwähler wird auf etwa 45 Prozent geschätzt. Ausgestellt wurden bis Montag 3398 Briefwahlunterlagen. Sie dürfen noch bis Sonntag, 18 Uhr, abgegeben werden. Die VG Wachenheim ist in fünf Stimmbezirke unterteilt. Laut Verwaltung gibt es eine große Bereitschaft, bei den Wahlen mitzuhelfen. 108 ehrenamtliche Wahlhelfer werden am Sonntag im Einsatz sein. Anhand der Erfahrungen aus vorherigen Wahlen wird ein Ergebnis zwischen 19.30 und 20 Uhr erwartet.