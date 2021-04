Der CDU-Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld hat einen Mitbewerber bekommen. Mit überwältigender Mehrheit von 97,1 Prozent der Delegiertenstimmen ist der Haßlocher Timo Jordan vom SPD-Kreisverband als Kandidat für die Wahl im November nominiert worden.

Statt über Politik zu schimpfen und sich vom „Volkssport“ SPD-Bashing unterkriegen zu lassen, möchte er anpacken und Dinge verändern, sagte Jordan bei der Nominierungskonferenz am Donnerstagabend in der Sporthalle des Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Als Bewohner „einer der landschaftlich schönsten Gegenden Deutschlands“ sei ihm der Erhalt von Umwelt und Natur sehr wichtig. „Mit mir als Landrat wird es eine Koordinierungsstelle eines kreisweit agierenden Klimaschutzmanagers geben. Dieser soll Gemeinden und Bürger hinsichtlich eines sozial- und wirtschaftsverträglichen Klimaschutzes beraten“, kündigte der 41-Jährige an. Auch die Schaffung von bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum hat bei dem Haßlocher oberste Priorität.

„Absolute Chefsache“

Als „absolute Chefsache“ bezeichnete der Diplom-Betriebswirt, der in verschiedenen Betrieben leitende Positionen innehatte und heute Magistrat der Stadt Lampertheim ist, die Themen Wirtschaft und Tourismus. „Wir brauchen gute und sichere Arbeitsplätze in unserer Region“, erklärte der Sozialdemokrat, der Unternehmern ebenso zur Seite stehen möchte wie Beschäftigten. Dabei plant er, Netzwerke zu bilden und zum Beispiel eine jährliche Zusammenkunft jeweils kurz vor dem 1. Mai mit Betriebs- und Personalräten. Beim – nicht zuletzt durch die Coronakrise – wieder attraktiv gewordenen Urlaub im eigenen Land dürfe der Kreis nicht den Anschluss verlieren. Zu fördern sei deshalb nachhaltiger, naturnaher und barrierefreier Qualitätstourismus.

Die Stärkung des Kreiskrankenhauses Grünstadt, die Schaffung weiterer medizinischer Versorgungszentren und neuer Wohnformen im Bereich Betreuung und Pflege sowie der Ausbau von Tages-, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege stehen auf seiner Agenda. Mit einem Kreisentwicklungskonzept „Senioren“ sollen sportliche, kulturelle und ehrenamtliche Angebote für die Generation 60plus gebündelt werden.

Tablets für Schüler

Der dreifache Vater will für bessere Bildungschancen jedem Kind in weiterführenden Schulen ein Tablet zur Verfügung stellen. „Die Mittel aus dem Digitalpakt sind vorhanden und der Landkreis Mainz-Bingen macht es uns vor, gleich mit einer Sozialkomponente in Form einer einkommensabhängigen Elternbeteiligung“, erläuterte Jordan. Mit seinem Programm und seinem Auftreten überzeugte er 67 der 69 Stimmberechtigten, einer votierte gegen ihn und einer enthielt sich.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Reinhold Niederhöfer, sagte über den Kandidaten: „Es ist selten, dass jemand so gut passt.“ Die Kreisverbandsvorsitzende Giorgina Kazungu-Haß betonte: „Nie waren der Sensor für Gerechtigkeit, die kreative Kraft und die soziale Einstellung der SPD so wichtig wie heute.“