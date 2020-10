Blickpunkt: Obwohl am Freitagabend bis kurz vor 20 Uhr auf die zwölfte Corona-Verordnung des Landes gewartet wurde, gab es bereits im Laufe des Tages in der Verwaltung des Landkreises Besprechungen über das weitere Vorgehen. Ein Zwischenstand.

Am Freitag, 14 Uhr, hat es seit dem Vortag 14 Neuinfektionen gegeben. Derzeit sind im Kreis 145 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Der Inzidenzwert der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 88,9. Abgesehen von den nüchternen Zahlen ist am Freitag über Tag noch wenig klar, da endgültige Entscheidungen erst im Nachgang zu der gegen 20 Uhr veröffentlichten Verordnung möglich waren.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) betont zunächst, dass er ein einheitliches Vorgehen für Gesamtdeutschland zwar sehr begrüße, manche Einschränkungen, vor allem im Gastronomie-, Hotel- und Kulturbereich, jedoch kritisch sehe. „Die Verantwortlichen haben sich viele Gedanken gemacht, wie diese Bereiche des Lebens trotz Corona aufrechterhalten werden können. Sie haben Hygienekonzepte entwickelt und in ihre Ausstattung investiert, um in hohem Maße die Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten. Die geplanten Maßnahmen sind hier ein harter Schlag.“ Am späteren Freitagabend kurz nach Veröffentlichung der Verordnung erklärte Ihlenfeld, es sei „das, was wir erwartet hatten“. Er führt weiter aus: „Nun ist es wichtig, dass sich alle an die Richtlinien halten.“

Gemeinsames Vorgehen Thema am Dienstag

Wie der Landrat weiter berichtet, soll es am Dienstag eine Bürgermeisterdienstbesprechung geben, weil der Kreis und die Verbandsgemeinden und Gemeinden wieder einheitlich agieren wollen, um einen Flickenteppich an Vorgaben zu vermeiden.

Gedanken gemacht haben sich die Verantwortlichen im Kreishaus auch über die Erreichbarkeit der Verwaltung und der Kfz-Zulassungsstelle. Wie bisher schon soll weiterhin ein Security-Dienst dafür sorgen, dass Abstand und sonstige Regelungen unter den Wartenden eingehalten werden. „Was wohl nicht mehr möglich ist, ist, dass mehrere Menschen auch im Gebäude warten“, erklärt Ihlenfeld. Grundsätzlich sei das Ziel, die Zulassungsstelle mit Einschränkungen offen zu halten. Das seit Beginn der Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossene Kreishaus sei weiter nur nach Terminvereinbarung zugänglich. „Das hat gut geklappt, ob bei Migrationsbehörde oder der Sozialabteilung“, berichtet Ihlenfeld aus den Erfahrungen der vergangenen Monate.

Viel sei auch über die Arbeit der Gremien nachgedacht worden. Im Moment finden noch Präsenzsitzungen statt, „wir können mit durchgängiger Maskenpflicht die Sicherheit erhöhen“. Dennoch soll es zügig Gespräche mit den Vorsitzenden der Fraktionen im Kreistag geben. „Wir hoffen auf Verständnis von allen in dieser besonderen Situation. Wir müssen uns schützen, aber es soll auch Demokratie stattfinden. Deshalb müssen wir Varianten suchen, die das möglich machen, damit wir auf einer guten Basis weiterarbeiten können“, erklärt der Landrat.

Umlaufverfahren, bei denen ein Vorgang von Person zu Person geht und jeder seine Stimme abgibt, hält Ihlenfeld für nicht sinnvoll. Auch eine Verringerung der Personenanzahl in den Gremien sei nicht praktikabel, da würden die kleineren Fraktionen auf der Strecke bleiben. Daher hält der Landrat Videokonferenzen für eine wahrscheinliche Lösung für Ausschusssitzungen, um danach im Kreistag mit viel Abstand in einer großen Halle wieder gemeinsam präsent zu sein.

Landrat ruft erneut zu Briefwahl auf

Mit Blick auf die Landratswahl am Sonntag, 8. November, ruft Ihlenfeld erneut dazu auf, per Briefwahl Stimmen abzugeben. „Je mehr Bürger das tun, desto höher ist der Infektionsschutz“, betont er und erinnert daran, dass die Briefwahlunterlagen noch angefordert werden können. Wenn der postalische Weg zur Stimmabgabe nicht mehr ausreiche, können die Briefwahlunterlagen auch bei den Verwaltungen eingeworfen werden.

Antrag für Hilfe an Bundeswehr gestellt

Bei allen Unklarheiten, die am Freitagabend noch herrschten, steht eine Sache fest: „Das Gesundheitsamt hat inzwischen den Antrag auf Unterstützung durch Soldaten bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen gestellt.“ Die Einsatzkräfte sollen die immer schwierigere Lage bei der Kontaktverfolgung entlasten, wie sie es schon in vielen Städten bundesweit tun. „Wir hoffen bis Mitte nächster Woche auf eine Entscheidung“, so Ihlenfeld weiter. Die Unterstützung soll dann so schnell wie möglich eintreffen. Damit sei der Kreis gerüstet, auch dank der erweiterten Beatmungskapazitäten der Krankenhäuser.

Polizei verstärkt Präsenz bei Kontrollen

Bei der Polizei bereitet man sich auf die neuen Regelungen vor. Nach deren Inkrafttreten werden „die kommunalen Vollzugsdienste und die Polizei verstärkt Präsenz zeigen und die Einhaltung der bestehenden Regeln kontrollieren“, heißt es vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen, das die Kommunikation zum Thema Corona zentral übernommen hat. Es geht auch um die Tage vor Montag: „Die Polizei unterstützt am Wochenende die kommunalen Vollzugsdienste und wird verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen“, teilt das Präsidium mit. Man werde von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums „Einsatz, Logistik und Technik“ mit Hauptsitz in Mainz unterstützt. Das gelte für den gesamten Präsidialbereich, also auch für den Kreis Bad Dürkheim. Schwerpunkte der Kontrollen sollen Fußgängerzonen, Einkaufsstraßen, Geschäfte, Gastronomiebetriebe, Haltestellen des ÖPNV, aber auch bekannte Ausflugsziele und Naherholungsgebiete sein.

Der Landrat betont, auch das Ordnungsamt der Kreisverwaltung werde kontrollieren, und das nicht nur den Städten und Gemeinden im Kreis überlassen. Ihlenfeld ruft zur Besonnenheit auf: „Die Kontaktbeschränkungen waren die vergangenen Wochen sinnvoll und sind es insbesondere jetzt, wo die Ansteckungen täglich steigen – selbst wenn die Beschränkungen erst ab Montag neu geregelt werden. Es kommt jetzt auf unsere Eigenverantwortung an, wie wir uns am Wochenende verhalten.“

Von Privat-Feiern zu Halloween oder dem Sammeln von Süßigkeiten sei zum Beispiel besser abzusehen. Vereine sollten sich fragen, ob Zuschauer bei Spielen jetzt sein müssten, auch wenn sie noch zugelassen sind. „Ob ab Montag mit oder am Wochenende ohne neue Regelungen, es liegt vor allem weiterhin an jedem Einzelnen von uns, die Verbreitung des Virus einzudämmen.“ Es sei eine Chance, nach begrenzter Zeit wieder aus dem Lockdown heraus zu kommen, so Ihlenfeld kurz nach Veröffentlichung der Verordnung.