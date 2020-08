„Wir wollen den zweiten Lockdown vermeiden.“ Mit klaren Worten äußert sich Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) zur Corona-Situation im Kreis. Ihm ist bewusst: „Mit Schulöffnung, Reiserückkehrern und der Erkältungszeit haben wir große Risiken vor uns.“

Es sei die grundsätzliche Haltung, dass die Verwaltung versuche, „alles zu ermöglichen, was einer Rückkehr zur Normalität nahe kommt“. Dennoch müsse klar sein, dass die Pandemie bei Weitem noch nicht vorbei sei. „Ein zweiter Lockdown hätte gravierende wirtschaftliche und soziale Folgen. Es wird einem ja jetzt schon schwindelig, wenn man die Millionenbeträge hört, die zur Abmilderung der Folgen bisher geflossen sind“, so Ihlenfeld. Die erneute Aufforderung, zu Hause zu bleiben und nur das Nötigste zu erledigen, hätte auch für Schüler „prekäre Folgen, denn der digitale Unterricht ersetzte den richtigen über lange Zeit nicht“, ist Ihlenfeld überzeugt.

In der Kreisverwaltung ist inzwischen dennoch wieder mehr Normalität eingekehrt. Die Kfz-Stelle ist wieder zu normalen Öffnungszeiten erreichbar, teils muss wegen der Abstandsregeln aber im Zelt vorm Gebäude gewartet werden.

Umfrage wegen Terminen für Wertstoffhöfe

Auch am Wertstoffhof ist kein Termin mehr nötig, um Material abzuliefern. Das war viel diskutiert worden. „Die Menschen hatten das Gefühl, ihnen wurde etwas weggenommen“, hat Ihlenfeld erfahren. „Es wurde auch nicht akzeptiert, dass Grünschnitt abgegeben werden konnte, für den Wertstoffhof nebenan aber ein Termin nötig war. Grünschnitt könne aber einfach abgeladen werden, beim Wertstoffen ist immer erst zu klären, wer was dabei hat und gegebenenfalls auch etwas bezahlen muss. „Wir konnten mit Terminen mehr Leute am Tag abwickeln“, erklärt der Landrat. Azubis der Verwaltung sollen nun die Nutzer der Wertstoffhöfe befragen, ob sie Termine wollen oder nicht. „Das werden wir dann im Werkausschuss diskutieren.“

Die Kreisverwaltung selbst ist noch geschlossen, Termine sind nötig, um Behördengänge zu erledigen. „Das hat sich bewährt und wird akzeptiert“, berichtet Ihlenfeld. Ende August werde es eine Bürgermeisterdienstversammlung geben, in der das weitere Vorgehen mit möglicher Öffnung besprochen werden soll. „Wir wollen einheitlich handeln“, betont der Landrat.

Keine landwirtschaftlichen Großbetriebe im Kreis

Nach einem Corona–Ausbruch mit mehr als 170 Infizierten und 500 Menschen in Quarantäne auf einem Großbauernhof in Bayern Ende Juli informiert Ihlenfeld: „Wir haben keine solchen Großbetriebe im Kreis. Es sind maximal 25 Erntehelfer – und die sind im Moment nicht da, weil die Betriebe Spargel und Erdbeeren anbauen.“