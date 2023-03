Mehr als 36.000 Euro erhalten Vereine und Institutionen von der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung. Das ist das Ergebnis der jüngsten Vorstandssitzung der Stiftung, dem Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) vorsteht. Gefördert werden in der Region unter anderem Selbstverteidigungskurse für Grundschulkinder (insgesamt 1800 Euro). 2000 Euro übernimmt die Stiftung für das Projekt „Catcalling“ am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim und weitere Selbstbehauptungskurse an anderen Schulen.

Zur Unterstützung der Partnerschaften mit dem Saale-Holzland-Kreis und dem Kreis Kluczbork in Polen fördert die Stiftung verschiedene Fahrten der Herzsportgruppe Bad Dürkheim mit 1000 Euro. Das Weihnachtskonzert des Wachenheimer Chors „Canto Del Mondo“ wird nachträglich mit 300 Euro gefördert. 600 Euro gibt es für die Offene Kreativ-Werkstatt. Die Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim erhält für eine Wintersportfahrt und eine Fahrt nach Straßburg finanzielle Unterstützung.

Stiftungsförderungen können über die Formulare auf der Homepage des Kreises (kreis-bad-duerkheim.de) beantragt werden.