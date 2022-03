Der Landkreis Bad Dürkheim kauft für rund 13.000 Euro 200 Matratzen und 200 Schlafsäcke, um auf die zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet zu sein. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Wie Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU) mitteilte, hat der Kreis im Bestand des für den Katastrophenschutz vorhandenen Materials 200 bisher ungenutzte Bettgestelle. Die sollen mit den Matratzen und Schlafsäcken einsatzbereit gemacht werden. Gelagert werden die Gestelle derzeit in der Katastrophenschutzhalle in Friedelsheim.

Betten werden nach Bedarf ausgegeben

Auf Nachfrage von Elina Walther (AfD) erklärte Hoffmann, es sei noch unklar, wo die Betten letztlich stehen. „Wir werden sie nach Bedarf ausgeben. Wir wissen alle noch nicht, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt“, so der Kreisbeigeordnete. Giorgina Kazungu-Haß (SPD) wollte wissen, ob es auch Betten für Kleinkinder oder Babys gebe. „Wir haben einen Fundus, den wir nutzen können, aber wir haben nicht die Kapazität, 50 oder 70 zusätzliche Kinderbetten zu lagern“, erklärte Hoffmann. Dazu fügte Edwin Schrank (FDP) an: „Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß.“ Es sei davon ausgehen, dass spezielle Bedürfnisse wie Kinderkleidung oder -betten durch nachbarschaftliche Hilfe erfüllt werden könnten. „Wenn sich jeder von uns einsetzt, wird es gelingen, wir schaffen das“, ist Schrank überzeugt.