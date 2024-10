Bei einer Feierstunde hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) 53 Personen ihre Einbürgerungsurkunde überreicht. Woher stammen die Eingebürgerten?

Die meisten neuen deutschen Staatsbürger kamen diesmal laut Kreisverwaltung aus Ägypten (zehn Personen), gefolgt von Afghanistan (sieben) und Iran (fünf). Je drei Personen kamen aus Syrien, Indien und Kroatien, je zwei aus Armenien, Pakistan, Portugal, Russland, Rumänien, Serbien und der Türkei, je eine Person aus Bulgarien, Jordanien, der demokratischen Republik Kongo, Libanon, Italien, Mazedonien, Polen, Weißrussland und Vietnam. Die meisten von ihnen leben in der Verbandsgemeinde Lambrecht sowie in Haßloch. Fünf der Eingebürgerten leben in Bad Dürkheim, drei in der VG Freinsheim und einer in der VG Wachenheim.

Ihlenfeld rief die Eingebürgerten auf, sich in die Gesellschaft, deren Teil sie nun sind, zu integrieren und sich etwa in Vereinen zu engagieren. Zugleich sollten sie aber auch ihre Heimat, Tradition, Kultur und Religion nicht vergessen. „Damit Zusammenleben gelingen kann, brauchen wir Verbundenheit und Austausch in gegenseitigem Respekt“, so Ihlenfeld.