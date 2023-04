Der Landkreis Bad Dürkheim präsentiert sich auf der Bundesgartenschau in Mannheim: Von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. Juni, ist der Landkreis zur regulären Öffnungszeit der Buga jeweils von 9 bis 19 Uhr im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) vertreten. Unter dem Motto „Landkreis Bad Dürkheim – Nachhaltigkeit trifft Tradition“ will sich der Kreis verschiedenen Themenblöcken mit Fachvorträgen, Präsentationen und Informationen widmen. Ziel ist es laut Kreis, zu zeigen, wie mit und durch bestehende Traditionen neue, moderne und nachhaltige Strukturen geschaffen werden können.

Umwelt und Gewässer

„Wir blicken gespannt auf die Buga und vor allem auf unsere drei Tage im MRN-Pavillon. Es ist eine tolle Gelegenheit, um unseren Landkreis einem von Nah und Fern nach Mannheim reisenden Publikum zu präsentieren“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Am Montag, 12. Juni, liegt der Schwerpunkt auf Umwelt und Gewässer im Landkreis. Die Renaturierung des Eisbachs in der Verbandsgemeinde Leiningerland wird genauso zum Thema wie die Sandentfernung am Helmbachweiher oder der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach. Mit dabei sind auch der Verein Fair’n’Green, das Biosphärenreservat Pfälzerwald und Imker Thomas Hartmann, der aus der Welt der Bienen berichtet.

Nachhaltige Kommunen

Im Zeichen von Bildung und Kultur steht der Dienstag, 13. Juni. An dem Tag stellt die Kreis-Volkshochschule sich und ihre Außenstellen vor. Die von-Carlowitz-Realschule plus in Weisenheim am Berg, die Fair-Trade-Schule ist, macht ebenso mit wie „1000 Satellites, der Co-Working-Space in Wachenheim“. Der Landkreis präsentiert „KuLaDig“, das Landesprojekt „Kultur. Landschaft. Digital“. Hinzu kommen das Boulevard-Theater Deidesheim und die Burgspiele Altleiningen. Am Mittwoch, 14. Juni, geht es um Klima und Mobilität. Themenschwerpunkte sind die Globalen Nachhaltigen Kommunen. Es gibt Wissenswertes über die Klimaschutzkonzepte des Kreises und der Kommunen zu erfahren, aber auch über das Projekt „Grünstadt #ESSBAR“. In Sachen Mobilität stehen Car-Sharing-Möglichkeiten, der Öffentliche Nahverkehr und das Bürger-Geo-Informationssystem des Landkreises auf dem Programm.

Mit Big Band

An allen drei Tagen stellt sich der Spargel- und Erdbeerhof Schreiber aus Gerolsheim vor. Nach aktueller Planung sind auch das Weingut Schraut aus Battenberg, der Bleichhof aus Meckenheim, die Big Band des Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums und die Haßlocher Musikschule vertreten. Weitere Akteure können noch hinzukommen. Der Pavillon der Metropol-Region ist auf dem Gelände der Bundesgartenschau über den Nordeingang des Spinelliparks erreichbar. Weitere Infos rund um die Bundesgartenschau, Anfahrt, Eintritt und mehr gibt es online auf www.buga23.de.