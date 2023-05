Eine Grundsoße so abzuwandeln, dass ganz unterschiedliche Gerichte damit bereichert werden können: Darum geht es im nächsten Kurs der Dirmsteiner Landfrauen am Donnerstag, 25. Mai, 19 Uhr, in der Küche der Grundschule, Bahnhofstraße 7. Irmtrud Kuhn lüftet das Geheimnis, wie man einfach und doch raffiniert Soßen zubereitet. Die Kursteilnehmerinnen erhalten Kostproben und Rezepte.

Sein Geschirr bringt jeder mit

Beginn der Vorbereitungen ist um 18 Uhr. Das Leitungsteam der Landfrauen freut sich dann über jede helfende Hand. Ein Teller, Besteck, eine Tasse und ein Glas sind mitzubringen, damit nach dem Kurs nicht groß gespült werden muss. Fünf Euro kostet die Teilnahme für alle, die nicht Mitglied im Landfrauenverband sind, die Lebensmittelkosten werden auf alle umgelegt. Anmeldungen nehmen Ellenruth Schultz, Telefon 06238 98024, und Rosemarie Ziehl, 06238 3198, entgegen.