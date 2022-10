Ab Montag wird die L455 zwischen Freinsheim und Ungstein auf einer Länge von 1,6 Kilometern saniert. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) mitgeteilt. Der erste von insgesamt drei Bauabschnitten betrifft die Strecke zwischen dem Kreisel am Ungsteiner Ortsausgang bis zur Abfahrt zur K5 in Richtung Erpolzheim. Die Straße wird für die Arbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird über Kallstadt umgeleitet. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt dauern nach LBM-Angaben zehn Tage und sollen in den Herbstferien abgeschlossen sein. Insgesamt rechnet der LBM mit einer Bauzeit von sechs Wochen für alle drei Bauabschnitte. Die Kosten für die Arbeiten beziffert die Speyerer Behörde auf 550.000 Euro. spk