Am Montag, 14. November, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zur Fahrbahnsanierung an der L455 zwischen Freinsheim und Ungstein. In diesem Abschnitt geht es um den Abschnitt zwischen der K4 (Einmündung nach Kallstadt) und K5 (Erpolzheim). Wie im ersten Bauabschnitt zwischen Ungsteiner Kreisel und K5 wird die Landesstraße wieder voll gesperrt. Der Verkehr wird über Kallstadt über die B271 sowie über Erpolzheim (L526 und K5) umgeleitet. Die Arbeiten dieses Abschnitts sollen etwa eineinhalb Wochen dauern. In diesem Hauptteilstück der Straße sollen nur einzelne Schadstellen saniert werden. Ab 21. November sollen die Arbeiten am dritten Bauabschnitt (Einmündung K4 bis Ortseingang Freinsheim) beginnen, für die zirka drei Wochen angesetzt sind. Hier soll der Verkehr über Ungstein und Erpolzheim (L526 und K5) umgeleitet werden. Die Kosten für alle drei Abschnitte beziffert der LBM auf 550.000 Euro.