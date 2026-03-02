Wegen Gleisbauarbeiten am Bahnübergang in Herxheim am Berg muss die L 522 zwischen Herxheim und Weisenheim ab Dienstag, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, voll gesperrt werden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Zur Sicherung der Feuerwehrdurchfahrt gilt deshalb in Herxheim am Berg in der Friedhofstraße zwischen der Kreuzung zur Weinstraße (B271) und dem Friedhof ein beidseitiges absolutes Halteverbot.

Es wird eine örtliche Umleitungsbeschilderung eingerichtet, die über Kallstadt und Ungstein (und umgekehrt) führt. Die Umleitungsstrecken sind als U3 und U4 ausgeschildert. Sie sind jedoch nicht für Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 3,80 Meter geeignet.