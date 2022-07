Bei den Landesmeisterschaften der Turnerinnen in Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) gingen drei Medaillen an Athletinnen des TV Bad Dürkheim. Für den Abschluss der Einzelsaison waren Noelle Graner, Jasmin Rautenberg und Anouk Wessa qualifiziert.

Anouk Wessa turnte laut Pressemitteilung einen fehlerfreien Wettkampf in der LK2 der Jahrgänge 2007 und 2008. Als Belohnung gab es den Titel. Entscheidend war die Übung am Stufenbarren. Bis zu diesem Gerät lagen alle Teilnehmerinnen noch dicht beisammen. Doch mit 12,7 Punkten und der schwierigsten Übung der Konkurrenz, unter anderem mit Salti und Flugelement, rutschte Wessa von Platz fünf auf Platz eins vor.

Noelle Graner (LK1, 07/08) und Jasmin Rautenberg (LK1, 05/06) zeigten ebenfalls tolle Wettkämpfe. Rautenberg überzeugte laut ihrer Trainerin Kerstin Karb vor allem am Sprung mit einem Überschlag mit ganzer Schraube in der zweiten Flugphase. Graner begeisterte vor allem am Barren mit einer freien Felge in den Handstand sowie Riesenfelgen. Hier hatte sie den höchsten Ausgangswert und die höchste Wertung des gesamten Wettkampfs. Rautenberg musste leider einen Absteiger bei ihren Riesenfelgen in Kauf nehmen, Graner stürzte beim Flickflack am Schwebebalken. Am Ende wurden beide Turnerinnen jeweils mit der Silbermedaille belohnt. Rautenberg fehlten lediglich 0,15 Punkte zum Titel, Graner 1,05 Punkte.