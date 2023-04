Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hockey-Länderpokal der U16-Landesauswahlen ist immer ein Erlebnis für die Teilnehmenden. Mit dem neunten Platz der Mädchen und dem elften der Jungen war es allerdings kein besonderes Erfolgserlebnis für die Rheinland-Pfalz/Saar-Auswahlen.

Im Hessenschild- und Franz-Schmitz-Pokal messen sich in jedem Jahr die U16-Landesauswahlen im Hockey. Die Turniere fanden in diesem Jahr in Hamburg beim THK Rissen (Mädchen) und THC Klipper Hamburg