Es könnte noch in diesem Jahr losgehen: Für den brandschutztechnischen Umbau des Schulgebäudes der von Carlowitz Realschule plus in Weisenheim am Berg hat das Land dem Kreis eine Landeszuwendung in Höhe von 310.000 Euro bewilligt. Bereits 2015 hatte der Kreis einen ersten Zuwendungsantrag für die brandschutztechnische Sanierung gestellt. „Die damalige Planung musste aufgrund von gesetzlichen Änderungen überarbeitet werden, daher wurde ein erneuter Förderantrag gestellt“, so Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann. Nun habe das Bildungsministerium die Zuwendung bewilligt. Da auch der vorzeitige Baubeginn für die Maßnahme schon zugesagt ist, kann die Maßnahme in diesem und im kommenden Jahr umgesetzt werden. Das Projekt umfasst insgesamt die brandschutztechnische Sanierung, die EDV-Vernetzung und Amokprävention. Hierfür hat das Land zuwendungsfähige Kosten in Höhe von knapp 2,6 Millionen Euro anerkannt. Bereits seit einigen Jahren treibe der Kreis als Schulträger die Verbesserung und Optimierung des Brandschutzes voran, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. „Viele noch vor Jahren zulässigen technischen Installationen und Einrichtungen müssen ertüchtigt und auf den neuesten Stand gebracht werden, dies kann nun in Weisenheim am Berg beginnen, wir freuen uns über die Startfreigabe des Landes“, sagt Sven Hoffmann.