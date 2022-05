Am Montag gegen 9 Uhr hat Platzwart des Campingplatzes in den Almen in Bad Dürkheim laut Polizei festgestellt, dass Unbekannte insgesamt vier fest installierte Lampen aus der Verankerung gerissen und eine davon gestohlen haben. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.