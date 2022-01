Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist die Lagerhalle einer Firma in der Bruchstraße von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang unbekannten Täter zwischen vergangenem Donnerstag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, gewaltsam über eine Seitentür ein. Die Täter hebelten im Inneren des Gebäudes mehrere Bürotüren auf und entwendeten mehrere Laptops, einen Scanner sowie ein Kfz-Diagnosegerät. Die genaue Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. In die Halle war bereits in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember eingebrochen worden. Derzeit laufen Ermittlungen, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.