Die Feiertage stehen vor der Tür und angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus geht die Angst vor der Überlastung der Krankenhäuser um.

„Es ist nicht so, dass wir keine Intensivpatienten mehr versorgen könnten. Aber die Lage ist schon angespannt“, sagt Susanne Liebold, Pressesprecherin bei den Speyerer Diakonissen, die das Haus betreiben. Von den zehn Intensivbetten in Bad Dürkheim waren am Mittwoch fünf belegt – vier mit Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssen. Bis auf eine Ausnahme seien alle nicht geimpft gewesen. Beim fünften Patienten bestehe der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung. Auch er muss beatmtet werden.

Lage bei Intensiv-Corona-Patienten angespannt

Insgesamt behandelt das Dürkheimer Krankenhaus derzeit zehn Corona-Kranke stationär. Die Anzahl der Fälle steige derzeit stark an. „Wir können weitere Corona-Patienten auf der Normalstation versorgen“, betont Liebold. Bei den intensivpflichtigen Covid-Patienten stoße man jedoch langsam an Grenzen. „Bei weiter steigenden Patientenzahlen müssten Pflegekräfte und Mediziner aus anderen Bereichen hinzugezogen werden. Dies würde die Versorgungsmöglichkeiten bei anderen Erkrankungen weiter belasten“, verdeutlicht die Krankenhaussprecherin.

Entsprechend besorgt verfolge man die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante: „Wir bereiten uns zurzeit auf das prognostizierte höhere Patientenaufkommen der fünften Welle vor, um weitere Intensivbetten vorhalten zu können“, berichtet Liebold. Mit den bevorstehenden Feiertagen habe das aber nichts zu tun. Seit Pandemiebeginn würden die Pläne für den Umgang mit einem besonders hohen Patientenaufkommen permanent aktualisiert.