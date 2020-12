Die Lage am evangelischen Krankenhaus ist angespannter als zu Beginn des Monats. Das sagte auf Anfrage die Pressereferentin der Diakonissen in Speyer, Susanne Liebold. Derzeit werden 15 Covid-19-Patienten am Dürkheimer Krankenhaus versorgt. Vor zehn Tagen waren es noch neun Infizierte. Drei Patienten werden derzeit auf der Intensivstation behandelt. Diese müssten jedoch nicht beatmet werden.

Sowohl in der vergangenen als auch in dieser Woche habe es im Krankenhaus jeweils einen Todesfall in Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus gegeben.

Lockdown-Effekt erst mit Verzögerung

In den nächsten Wochen erwartet das Krankenhaus weiterhin steigende Fallzahlen. Mit positiven Effekten durch den neuen Lockdown wird erst mit ein bis drei Wochen Verzögerung gerechnet. Bei einer weiteren Zunahme von Corona-Fällen gerate man in der Pflege an personelle Grenzen, so Liebold. Derzeit sei die medizinische und pflegerische Versorgung aber noch gewährleistet – dank intensiver Abstimmung, viel Flexibilität und dem persönlichem Einsatz der Mitarbeiter.

