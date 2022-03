Gesichtet hat das Personal den Mann noch, der laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim eine Creme im Wert von 80 Euro gestohlen hat. Doch aufhalten konnten die Angestellten den Ladendieb nicht mehr. Der Täter war Zeugenaussagen zufolge ungefähr 30 Jahre alt und hatte sehr kurze Haare. Er trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Sonnenbrille. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.