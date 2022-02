Kaum wieder auf freiem Fuß, hat der am Dienstag geschnappte Ladendieb in Bad Dürkheim erneut zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte hat der 48-Jährige am Donnerstag gegen 20 Uhr im Dürkheimer Netto-Supermarkt in der Mannheimer Straße versucht, eine Flasche Asbach in der Innentasche seiner Jacke zu verstecken. Auch hier wurde er erwischt. Laut Polizei hatte er 3,2 Promille Alkohol im Blut. Trotzdem konnte er sich noch orientieren und war wegefähig, so die Polizei. Gegen ihn wurde nun eine weitere Strafanzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen.

Bereits am Mittwoch hatte der 48-Jährige versucht, in verschiedenen Läden Alkohol zu stehlen.