Mit einem aggressiven Ladendieb hatte es laut Polizei eine Angestellte eines Einkaufsmarkts in der Straße Am Obermarkt in Bad Dürkheim am Mittwoch zu tun.

Der Mann kam gegen 18 Uhr in den Laden und bedrohte die Frau, er wisse, wo sie wohne und würde ihr etwas antun. Außerdem forderte der 25-Jährige sie auf, mit vor die Tür zu kommen. Auslöser war, dass der Mann zwei Stunden vorher mit einem bislang noch unbekannten Mittäter Ware aus dem Laden gestohlen hatte. Darauf hatte ihn die Angestellte angesprochen, als er den Laden erneut betrat.

Tat von Kamera dokumentiert

Gegenüber der alarmierten Polizei stritt der Mann alles ab, es gibt jedoch Videoaufzeichnungen, die sein Verhalten dokumentiert haben. Als die Beamten den Mann durchsuchten, fanden sie auch noch Cannabis, das sichergestellt wurde. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, Ladendiebstahls und Bedrohung ermittelt.