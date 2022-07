Ab Montag, 11. Juli, saniert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Entwässerungsrinne am Bahnübergang zwischen Freinsheim und Erpolzheim. Die Arbeiten sollen bis Ende der Woche andauern. In dieser Zeit muss die L526 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über Weisenheim am Sand und Birkenheide umgeleitet.