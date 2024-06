Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von 35.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizei am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der L525 zwischen Gönnheim und Ellerstadt ereignet hat. Den Beamten zufolge war ein 48-jähriger Traktorfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Ellerstadt unterwegs und wollte in einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim, der den Traktor überholen wollte. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Der Traktor kippte zur Seite und Betriebsstoffe liefen aus. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn, der Traktor wurde mittels Kran geborgen. Zudem war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 22 Rettungskräften im Einsatz. Die L525 musste bis 19.30 Uhr gesperrt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.