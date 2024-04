Die Sanierung der L522 zwischen Weisenheim am Sand und Lambsheim ist schon länger geplant. Details dazu hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer nun mitgeteilt.

Demnach wird die Fahrbahn im Sommer erneuert. Im Zuge der Sanierung soll der Fahrbahnbelag verstärkt werden. Wie aus einer Mitteilung der Landesbehörde hervorgeht, sollen zwölf Zentimeter der bisherigen Asphaltschicht der Fahrbahn abgefräst werden. In zwei Arbeitsgängen wir die Schicht dann in einer Stärke von 16 Zentimetern erneuert. Auf Teilabschnitten müsse auch die Tragschicht erneuert werden. Die Arbeiten sollen in mehreren Bauabschnitten erledigt werden, wobei die Straße dabei voll gesperrt werden muss. Die Umleitungsstrecken würden je nach Bauabschnitt angepasst und ausgeschildert, so der LBM. Die Behörde rechnet mit einer Bauzeit von viereinhalb Monaten. Die Kosten für den Ausbau des etwa 3200 Meter langen Abschnitts belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Weitere Details werde man noch mitteilen, so der LBM.

Wegen erheblicher Frostschäden ist die L522 zwischen Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg bereits seit Januar gesperrt. Die Sanierung soll im Herbst beginnen.