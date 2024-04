Der Ausbau der L522 ist im Grunde das einzige Thema des Weisenheimer Rats am Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, im Bürgerhaus. Dabei geht es nicht um den Ausbau des gesperrten Teils der L522 zwischen Weisenheim am Berg und Herxheim am Berg, sondern um den Abschnitt, der Teil der Weisenheimer Ortsdurchfahrt ist. Denn hier wird die Kommune den Gehweg auf der Nordseite ausbauen und die Straßenbeleuchtung erneuern. Die entsprechende Planung werden die Weisenheimer Ratsmitglieder diskutieren.

Der Ausbau im Bereich der Ortsdurchfahrt ist der erste Abschnitt der L522-Erneuerung und soll wahrscheinlich im Frühjahr 2025 beginnen. Erst danach soll die Verbindungsstraße nach Herxheim am Berg in mehreren Abschnitten erneuert werden.