Die beauftragte Tiefbaufirma arbeitet sich derzeit auf der L522 bei Lambsheim weiter vor in Richtung Weisenheim am Sand. Ab Montag, 19. August, wird die Fahrbahn ab dem Karlbacher Weg in Lambsheim in westlicher Richtung saniert. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Er liegt mit dem Projekt demnach gut in der Zeit. Bei der jetzt angekündigten Sperrung, die circa drei Wochen dauern wird, handelt es sich um den dritten Bauabschnitt. Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin über Gerolsheim fahren, wenn sie von Lambsheim nach Weisenheim am Sand beziehungsweise umgekehrt wollen.