„Der Zustand der L 522 ist seit Jahren desolat, dies wurde unzählige Male in den Gemeinderatssitzungen über die letzten Jahre hinweg thematisiert.“ Das betont Jörg Kuhmann im Namen der Weisenheimer CDU-Fraktion in einer Stellungnahme.

„Es ist erschreckend, dass trotz jahrelanger Diskussionen in den kommunalen Gremien über den katastrophalen Zustand der L 522, diese erfolgreich ignoriert wurde“, kritisiert Jörg Kuhmann. Erst die Vollsperrung habe die Verantwortlichen aus ihrer „Lethargie“ geholt. Anstatt zumindest provisorische Übergangslösungen zu erarbeiten, wisse man ganz genau, warum und wer alles Schuld trage für die Verzögerungen, verweist Kuhmann auf die vom Landesbetrieb Mobilität und von der Verbandsgemeinde aufgeführten Gründe wie Corona, die Haushaltsplanung in Herxheim am Berg oder das Baurechtsverfahren.

„Bürger und Unternehmen, welche pünktlich ihre Steuern zahlen müssen und auf Infrastruktur angewiesen sind, erwarten zurecht, dass der Staat diese Aufgaben zu Ihrer Zufriedenheit erfüllt“, bekräftigt er. Die Aussage, die Strecke bleibe auf unbestimmte Zeit, beziehungsweise bis zum geplanten Baubeginn im Frühjahr 2025 gesperrt, sei nicht hinnehmbar. Die CDU-Fraktion erwartete stattdessen eine Art „Notfallplan“.