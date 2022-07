Am Montagmorgen, gegen 9.15 Uhr, wurden die Wehren aus Freinsheim und Weisenheim am Sand wegen eines brennenden Lkw mit Anhänger auf der L522 zwischen Herxheim am Berg und Freinsheim alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich der Grünschnitt auf der Ladefläche des Fahrzeugs brannte. Für die Löscharbeiten wurde der Anhänger abgekoppelt, der brennende Grünschnitt von der Ladefläche gezogen und abgelöscht. Für diese Maßnahmen war die Landstraße kurzzeitig gesperrt. Gegen 10 Uhr war für die rund 20 Einsatzkräfte, die mit 4 Fahrzeugen vor Ort waren, der Einsatz beendet Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.