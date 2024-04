Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 soll der innerhalb von Weisenheim am Berg verlaufende Abschnitt der L522, die in diesem Bereich Herxheimer Straße heißt, saniert werden.

Die Fahrbahn bleibe 5,50 Meter breit und werde wieder asphaltiert, zudem sei auf beiden Seiten der Straße eine Entwässerungsrinne vorgesehen, erklärte Bauabteilungsleiter Thomas Bayer