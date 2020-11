Mit der Fahrbahnerneuerung der L 517 zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg liegt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Zeitplan. Wie der Speyerer LBM-Leiter Martin Schafft auf Anfrage mitteilte, laufen derzeit die Vorarbeiten für den Asphalteinbau im ersten Bauabschnitt (Leistadt bis Zufahrt Holz-Weisbrodt). Sinkkästen und Bordsteine werden dafür repariert oder ausgetauscht. Ab Mitte nächster Woche plant der LBM dort den Asphalt einzubauen. Im zweiten Bauabschnitt wird die Ortsumfahrung von Weisenheim am Berg bis zur Einmündung L 517/L 522 nach Herxheim Berg erneuert. Die Bauarbeiten auf der L 517 haben am 28. Oktober begonnen. Sie sollen je nach Witterung etwa sechs Wochen dauern. Dann könnte die Strecke zwischen dem 7. und 11. Dezember wieder frei gegeben werden.