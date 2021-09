Für den Gönnheimer Jugendtreff kauft die Gemeinde zwei mobile Lüftungsgeräte, für die Bücherei eines. So lautete ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats in einer Sitzung am Mittwoch. Ein Gerät koste etwa 450 Euro, sodass der Gemeinde Kosten von etwa 1350 Euro entstehen, sagte Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG).

An Sammelbeställung anhängen

Er werde versuchen, dass sich die Gemeinde an eine Sammelbestellung der Verbandsgemeinde Wachenheim anhängen kann. Zuschüsse vom Land oder vom Bund gebe es nicht, so Meinhardt auf eine entsprechende Frage von Henning Knauff (Gönnheimer Liste). Die mobilen Geräte würden zur Verbesserung der Raumluft beitragen, so Stefan Heiser (CDU).