Kolja Kleeberg, Nelson Müller, Frank Rosin oder Ali Güngörmüs: Etliche aus dem Fernsehen bekannte Köche gaben am Sonntag beim Löwenfestival im Kallstadter Weingut am Nil Kostproben aus der Sterneküche. Gastgeberin Christine Ludt zeigte sich sehr zufrieden. Seit Dienstag war ihr Team mit den Vorbereitungen für die 1500 Gäste beschäftigt. „Wenn man jetzt so glückliche Gesichter sieht, dann hat sich alles gelohnt.“

Zum ersten Mal dabei war Sternekoch Güngörmüs. „Die Gegend ist toll, auch um mal abzuschalten“, so der 46-jährige, der am Samstag auch einen Abstecher nach Bad Dürkheim unternommen hatte. Am mutigsten agierten Kolja Kleeberg und Ralf Zacherl mit einer Garnele mit Blutwurst. Das Gericht sei inspiriert von der Südstaaten-Küche, erklärte Kleeberg, der wie seine Kollegen stets für ein Gespräch oder ein Selfie bereit war. Im Vergleich zu den Vorjahren habe man ein paar Details verändert und mehr Sitzplätze geschaffen, so Ludt. Bei sonnigem Wetter waren dennoch die Schattenplätze knapp.