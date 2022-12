Die Jungs steigen auf, die Mädchen steigen ab. Gegensätzlicher kann die Bilanz der U15-Rheinland-Pfalz/Saar-Auswahlen beim Länderpokal im Hallenhockey in Oberhaching kaum sein.

„Es ist immer schön zu beobachten, dass sich alle vereinsübergreifend bei der Auswahl so gut verstehen“, bilanzierte Tanja Rall, die Betreuerin der weiblichen Auswahl. Zusammenhalt und Zusammenspiel sei gut, allerdings sehe sie auch den Unterschied zu den großen Verbänden deutlich. Eine Erfahrung, die die Auswahlen aus Rheinland-Pfalz/Saar in vielen Jahren machen müssen. So war das Abschneiden der Mädchenmannschaft auch nicht ganz unerwartet gekommen, wenngleich mehr drin gewesen wäre, waren sich Trainerteam und Mannschaft einig.

In den Gruppenspielen hatte das Team von Matthias Krafczyck und Jan Beringer, der kurzfristig für die erkrankte Landestrainerin Claudia Krafczyck eingesprungen war, es mit drei harten Brocken zu tun. Gegen Hamburg konnte das RPS-Team zunächst noch mithalten, musste sich dem später Drittplatzierten aber mit 0:6 geschlagen geben.

Chancen gegen Bremen nicht genutzt

Gegen Bayern setzte es eine 1:4-Niederlage, die Dürkheimerin Kathalena Rall erzielte den Ehrentreffer. Gegen die baden-württembergische Auswahl gab es beim 1:1-Unentschieden immerhin einen Achtungserfolg gegen den späteren Halbfinalisten, Torschützin war Hanna Zenur Wand vom VfL Bad Kreuznach.

Am Sonntag ging es um den Klassenerhalt. Im Duell gegen Bremen, den Vierten der Parallelgruppe, gab es trotz zweier gehaltener Siebenmeter eine 1:3-Niederlage. Das RPS-Team konnte seine Überlegenheit nicht in Tore umwandeln, vergab zu viele Chancen. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte die Frankenthalerin Emma Jakoby. Auch die allerletzte Chance gegen Niedersachsen nutzte das RPS-Team bei der 0:2-Niederlage nicht und muss somit im nächsten Jahr in der unteren Gruppe antreten.

Männliche Auswahl mit makelloser Bilanz

Die männliche Auswahl hingegen feierte mit einer makellosen Bilanz den Aufstieg. Im nächsten Jahr darf das Team sich dann mit den „Großen“ messen. In den Gruppenspielen am Samstag wurde zunächst die Auswahl aus Schleswig-Holstein mit 9:0, anschließend Brandenburg mit 5:3 geschlagen. Gegen Mitteldeutschland lag das RPS-Team etwas überraschend 0:2 hinten, drehte aber das Spiel noch zum 6:3-Sieg.

Als Gruppenerster ging es am Sonntag in der erneuten Partie gegen Brandenburg um die bessere Ausgangsposition im Relegationsspiel. Das glücklichere Ende in einem engen Spiel hatte das Team des Frankenthaler Landestrainers Daniel Radmann, der Dürkheimer Emil Vörg setzte kurz vor Ende mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

Auch das entscheidende Spiel gegen Bremen gewann das RPS-Team mit 3:1, beendete das Turnier als Siebter und damit als Aufsteiger. Die drei DHC-Spieler Vörg, Jonah Haas und Leon Lang trugen sich jeweils viermal in die Torschützenliste ein. Sieger des Länderpokals wurden bei Jungen und Mädchen die Berliner Auswahlen.