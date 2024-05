Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind beliebt: Planwagenfahrten durch die Weinberge. Das Hufgeklapper der Pferde im Ohr genießen besonders in den wärmeren Monaten viele Passagiere. In Freinsheim aber stoßen die Touren nicht überall auf Begeisterung. Im Gegenteil: Manchem Anwohner stinkt’s – im wahrsten Wortsinn.

Der Anblick einer Pferdekutsche in ihrer Straße löst bei der Freinsheimerin Vera Lauer nicht gerade Begeisterungsstürme aus. Das liegt weniger an der Kutsche oder an den